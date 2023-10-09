كوب واحد من الشاي يحمل خلفه الكثير من التفاصيل.. تعرف عليها!!

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 02:08 م

لتصنع كوب من الشاي ما عليك سوى تحضير المياه ووضع الشاي بأي نكهة تفضلها، ولكن هل فكرت أن هذا الشاي يمر بمراحل عديدة ليصل إليك؟ بدءًا من اختيار التربة الصالحة والبيئة المناسبة لزراعته وحتى تغليفه وتقديمه إليك في صورة منتج سهل التحضير يمنحك شعورًا بالسعادة بمجرد تناوله.

إذا كنت من محبي تناول الشاي فبالتأكيد ستهتم بمعرفة مكوناته، وستحرص على التأكد من جودته، خاصة وأن كوب الشاي الذي تشربه باستمتاع يقف خلفه منظومة متكاملة تضم عددًا كبيرًا من المزارعين والمصنعين ومسئولي التعبأة وغيرهم حتى يصل إليك في شكله النهائي.

يقوم أغلب أعضاء هذه المنظومة بدور محدد، ولكن هناك من يؤدي عدة أدوار في أن واحد، مثل شركة ليبتون، التي تقوم بزراعة الشاي وصناعته اعتمادًا على مزارعها الخاصة حول العالم؛ وآلاف المزارعين والعمال، وتوفر لهم أفضل ظروف للمعيشة والعمل، فضلًا عن التزامها بتطبيق أحدث أساليب الري والزراعة المستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

فإن اختيار أوراق الشاي بعناية من المزارع التي تعطي الأولوية للجودة والمعايير الأخلاقية، يضمن إنتاج شاي ذو مذاق استثنائي. وبالتالي، يؤدي هذا إلى زيادة رضا العملاء وولائهم.

ولكن حتى تكتمل هذه المنظومة لابد من توافر عوامل محددة، حيث تتطلب زراعة أشجار الشاي تربة حمضية ومناخ حار جاف للحفاظ على مذاقه وجودته، لذلك تقوم الدول التي تتمتع بهذه العوامل بزراعة وصناعة الشاي، ويأتي على رأسها الصين والهند وكينيا.

تعتبر أحد أهم تلك المنظومات التي تقدم أفضل أنواع الشاي للسوق المصري هي شركة ليبتون، والتي عكست التزامًا كبيرًا بتقديم أفضل المنتجات جودة للمستهلك المصري، كما امتد التزامها أيضًا ليشمل ترك أثرًا إيجابيًا على البيئة. وفي إطار هذا الالتزام، استهدفت ليبتون تعزيز مزارعها بعدد أكبر من الأشجار، حيث قامت بزراعة أكثر من ٣٧٠،٠٠٠ شجرة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الحياة البرية، ذلك بالإضافة إلى أن ليبتون قامت أيضًا بالعمل على معالجة مياه الصرف للمساعدة على إنشاء مناطق رطبة على المستوى المحلي. وعلى صعيد أخر، تعتمد ليبتون في عماليات إنتاج الشاي على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة 97%.

كما تولي ليبتون اهتمامًا كبيرًا للعمل على الحد من استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة، حتى يتم التخلي عن استخدامها تمامًا، وذلك في إطار تعاونها مع The Rainforest Alliance. تعمل شركة ليبتون بشكل مستمر على التقليل من نسبة المبيدات المستخدمة في زراعتها من خلال العمل على تقديم التدريب السليم لتعزيز الوعي باستخدام البدائل البيولوجية، والتعرف على آليات التعامل الصحيحة في حال استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة.

اليوم أصبح الشاي منتجًا أساسيًا في العديد من الدول، وتعتمد صناعته على عدد كبير من العمالة البشرية، لكن في مراحل التعبئة النهائية يتم استخدام الآلات فقط، لذلك من الضروري أن تهتم شركات الشاي بتنمية مهارات العمال، فضلًا عن الحرص على توفير بيئة عمل ملائمة تمكنهم من الابتكار وتقديم الشاي بجودة عالية تنعكس على مذاقه النهائي، الذي يستمتع به ملايين البشر كل يوم.

