تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، برئاسة احمد الهواشى ، بالتعاون مع جمعية احباب المصطفى لتنمية المجتمع برئاسة سعد زيدان، اليوم الاثنين، حفل تكريم لابطال حرب أكتوبر المجيد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، فى إطار إحتفالات محافظة البحيرة بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر العظيم، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم والسلام الوطنى ثم كلمات للترحيب من الحضور بابطال اكتوبر وهم الرقيب محمد مصطفى المحاريق سرية 23 شرطة عسكرية وهى السرية التى أسرت القائد الاسرائيلى عساف ياجورى والعميد أركان حرب رؤوف جنيدى وتحدث عن الخداع الاستراتيجى والاستطلاع وعظمة حرب اكتوبر واللواء يحى اللقانى بطل حرب اكتوبر ( الموجة الاولى عبور) خدام العبور والتى مهدت للعبور وتحطيم خط بارليف وازالة الساتر الترابى وشرح باستفاضة ماحدث له قبل واثناء وبعد العبور كما تحدث عن اصابته يوم 17 اكتوبر وتفاعل معه الحضور من خلال اسئلتهم عن حرب اكتوبر واجاباته التى امتعت الحضور وتمنوا ندوات اخرى كثيرة عن حرب اكتوبر.

وواصل الحفل بفقرات متنوعة للطفلين يوسف وملك المغربى والفنانة نجوى ابراهيم التى شدت باعنية اسلمى يا مصر و أجمل الأغاني الوطنية في حب مصر

وفى الختام تم تكريم 4 من أبطال انتصارات أكتوبر المجيد حيث تم تكريم اللواء اركان حرب ممدوح شعبان اليمانى والذى كرمه الرئبيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالات انتصارات اكتوبر وتسلمها عنه المحاسب وليد الصاوى وكيل فرع جمعية الاورمان بالبحيرة.

وكما تم تكريم اللواء يحى اللقانى والعميد رؤف جنيدى والرقيب محمد مصطفى المحاريق وتسليم دروع تكريما لهم وعرفانا لهم بالجميل.كما تم تكريم اللواء احمد الحسينى مساعد وزير الداخلية الاسبق وعمدة البحيرة رجل الاعمال محمد ابو النصر والشاعرالمهندس محمود فليفل والدكتور صابر صادق استاذ الاثار باداب دمنهور والطفلين ملك ويوسف المغربى والمطربة الجميلة نجوى ابراهيم

قدم الاحتفالية نورهان الريانى وقام بالتنظيم احمد الجارحى وراضى سليمان والمهندس صبحى الخولى والمصمم المبدع محمد ابو صبح وايناس الخولى مديرة العلاقات العامة بالجمعية.