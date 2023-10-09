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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 23.2% انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري ليوليو

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة  الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2023،  وقد بلغت قيمة العجز فـى الميزان التجارى 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض  قدره  23.2 ٪.

واشار الجهاز الي انه انخفضت  قيمـة الصادرات بنسبة  10.9 ٪ حيـث بلغـت  3.10  مليـار دولار خـلال شهــر يوليو  2023  مقابل  3.47  مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلـع وأهــمها: 
(أسمدة بنسبة  37.0 ٪، منتجات البترول  بنسبــة  70.7 %،  الغاز الطبيعي والمسال  بنسبة  94.8 ٪،  أثاث  بنسبة  46.7 ٪) .  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة  6.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 4.8  ٪ ،  لدائن بأشكالها الأولية بنسبة  4.8  % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة   36.4 ٪). 
 

واوضح الجهاز انه انخفضت  قيمـــة الـــواردات بنسبة  17.3 ٪ حيث  بلغـت   6.03  مليار دولار خـــلال شهــر يوليــو  2023  مقابـــل  7.29  مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  
( منتجات البترول بنسبة 16.0 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 13.5 %، لدائن بأشكالها الأولية  بنسبــه  44.6 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة  29.0 %).

بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( ادويه ومحضرات صيدله  بنسبة  22.1 %، قمح  بنسبة  154.2 %، سيارات ركوب  بنسبـة  137.3 ٪،  الغاز الطبيعي بنسبة  52.6  % ).

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الاحصاء انخفاض العجز في الميزان التجاري
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