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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن يحرر توكيلا للرئيس السيسي في السفارة المصرية بأثينا

رئيس اتحاد من أجل
رئيس اتحاد من أجل الوطن
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حرر كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، توكيلا للمرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر السفارة المصرية في العاصمة اليونانية اثينا.

وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشان السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لاقباط من أجل الوطن حررت اليوم توكيل الرئيس السيسي لأنه استطاع خلال أعوام قليلة النهوض بمصر من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعاد بناءً مصر لتكون دولة حديثة قوية قرارها مستقل ودولة مؤسسات تحترم الحريات وحقوق الانسان.
وأضاف كمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاز علي ثقة المواطن المصري لأنه صادق ويعمل بجد ونجاح في العبور بمصر الي مستقبل واعد رغم كل المعوقات لذلك سوف يكون صوتي واصوات الملايين من الشعب المصري للرئيس السيسي الذي يبني وطنا علي أسس المواطنة ومواطنين متساوين في الحقوق الوجبات دون النظر الي الدين او الجنس او اللون.
وتوجه كمال بالشكر والتقدير للسفارة المصرية في دولة اليونان وعلي رأسها السفير عمر عامر وطقم السفارة علي توفير كل سبل الراحة لمحرري توكيلات الرئاسة دون تميز.

 

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