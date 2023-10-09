بروناي تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 01:57 م

حثت وزارة الخارجية في بروناي "دار السلام" الفلسطينيين والإسرائيليين على الوقف الفوري لجميع أشكال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مجددة تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

ودعت وزارة الخارجية - في بيان أوردته صحيفة "بروناي بوليتن"، اليوم الإثنين - جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة ما بتعلق بحماية أمن وسلامة جميع المدنيين، مشيرة إلى أن تصاعد الصراع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة بيئة مواتية لمحادثات السلام دون تأخير.

كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة على أن محنة الفلسطينيين لا تزال في جوهر الصراع في الشرق الأوسط، قائلة: إنه "على مدى عقود، حُرم الفلسطينيون من حقوقهم في تقرير المصير والسلام والحرية بسبب الاحتلال الطويل والتهجير القسري والتوسع المستمر في المستوطنات غير القانونية.

