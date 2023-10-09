بالصور.. اجتماع موسع لبحث استعدادات رأس سدر لمجابهة السيول

عقد محمد ذكي نائب رئيس مدينة رأس سدر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين؛ للوقوف على الاستعدادات الخاصة بمجابهة موسم السيول، بحضور مديري الإدارات المعنية.

ووجه نائب رئيس المدينة مدينة الشكر إلى كل الإدارات على تعاونهم الكامل، واستعداداتهم المستمرة لمواجهة الأزمات، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإقامة السدود، لحماية المدينة وضواحيها .

وأكد ذكي أن مشروعات الحماية من السيول، التي يجري تنفذيها بمناطق «أبوجعدة»، و«وادي وردان»، التابعين لقرية «أبو صويرة»، شرق المدينة، التي أشرفت الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء عليها انتهت بالفعل و منهم سد «وادي وردان» بطول 1800 متر، بارتفاع 10 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة صناعية بطول 1000 متر، وبعرض 350 متراً، وعمق 6 أمتار، فضلاً عن إنشاء قناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي «الطيبة». و سد أبو جعدة .

و تم عرض مهام كل جهة من الجهات المعنية و الإجراءات التي تم اتخاذها لتطهير البرابخ ( مخرات السيول ) أسفل الطريقين الساحلي والدولي والتاكد من الصلاحية الفنية لجميع المعدات والسيارات التي يمكن استخدامها في مواجهه الأزمة سواء معدات مجلس المدينة أو القطاع العام و الخاص .

كانت الوحدات المحلية لمراكز ومدن جنوب سيناء، قد واصلت أعمال تطهير مخرات السيول. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لموسم الشتاء؛ ولمواجهة أي سيل محتمل والعمل على نظافة وتذليل أي معوقات في مجرى السيل.

ورصدت “البوابة نيوز” أعمال تطهير مخرات السيول في مدينة راس سدر، حيث تفقد المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، مخرات السيول، واطمأن بنفسه على تطهيرها ومراجعة مدى جاهزية المخرات، وعدم وجود أى معوقات قد تعوق تدفق مياه السيول حال حدوثها، حفاظًا على الأرواح والممتلكات .

وأكد رئيس مدينة رأس سدر لـ"البوابة نيوز"، أن المدينة أنهت تطهير مخرات و ممرات السيول أسفل الطريقين الساحلي و الدولي في نطاق المدينة حيث أنهت الهيئة العامة للطرق و الكباري تطهير ممرات السيول و الأمطار أسفل الطريق الساحلي و أنهت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر المخرات أسفل الطريق الدولي بمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، كما أكد جاهزية المدينة لاستقبال موسم الأمطار و السيول حين حدوثها بالانتهاء من تطهير ممرات السيول أسفل الطريقين الساحلي و الدولي نطاق المدينة و كذا جاهزية مشروع الحماية من أخطار السيول بوادي وردان شرق مدينة رأس سدر و ذلك ضمن استعدادات المدينة لمجابهة السيول حين حدوثها وأيضًا جاهزية جميع الإدارات ذات الصلة بالتعامل مع أي طارئ قد يحدث .

وكان محافظ جنوب سيناء قد شدد في الاجتماع التنفيذي الأخير، على ضرورة تطهير المخرات السيول، وطالب من رؤساء المدن مسئول عن تطهير المخرات السيول والسدود بكل مدنية ومتابعة رفع كفاء المعدات الثقيلة.

386514014_703435778497566_6128214237189497425_n - Copy

387817055_703435711830906_7626152642523798274_n - Copy

387796490_703434845164326_500903422672027370_n - Copy

387222224_703435685164242_7432202777821612488_n - Copy

387123957_703435218497622_1145552100146459931_n - Copy