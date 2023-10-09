فوز طلاب الجامعة اليابانية بالمركز الثاني عالميا في مسابقة العلمين الدولية لكاسحات الألغام

حصد فريق نادى الروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الثاني عالميا في أول مشاركة له فى مسابقة كاسحات الألغام الدولية، حيث جاء بعد فريق دولة بوليفيا بمسابقة العلمين الدولية للروبوتات بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة أكثر من 120 فريق بإجمالي يقارب 1000 متسابقا من مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، وبنجلاديش.

ضم فريق طلاب الجامعة الفائز كل من الطلاب يوسف انس (الفرقة الخامسة – هندسة ميكاترونيات) ، عبد العزيز سرور (الفرقة الثالثة – هندسة حاسب) ، مصطفى احمد (الفرقة الرابعة – هندسة حاسب) ، احمد حسين (الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات) ، علياء حماد (الفرقة الثالثة – هندسة حاسب ) ، محمد عقل (الفرقة الثالثة – هندسة حاسب ) ، عبد الرحمن حمدي (الفرقة الثالثة – هندسة حاسب ) ، هبه ابوخليل (الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات) ، محمد محيي (الفرقة الخامسة – هندسة ميكاترونيات) ، مريم جادالله (الفرقة الثالثة – هندسة ميكاترونيات).

هنأ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة فريق الطلاب الفائز، موضحا أن الجامعة تفتخر بطلابها المتميزين علميا والذين يرفعون اسمها عاليا بالمنتديات الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تضع أولوية لدعم الابتكار والابداع لدى الطلاب ورعاية الموهوبين كما توفر الدعم الكامل لطلابها وتحفزهم على المشاركة في مختلف المسابقات العلمية لدعم الابتكار والابداع لديهم وصقل مهاراتهم واتاحة الفرصه لهم للمنافسه محليا وعالميا.

وكما أشاد رئيس الجامعة بجهود المشرفين على الفريق فى تحقيق هذا الفوز وهم د. عمرو الطويل -عميد مدرسة هندسة التصميم الإبداعى ود. محمود السمنتى ود.هيثم الحسيني من قسم هندسة الميكاترونيات والروبوتات

واكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعه للتعليم والشئون الاكاديمية، أن مشاركة الطلاب في هذه المسابقات يساعدهم على تطبيق ما يدرسونه في المقررات المتخصصه، كما أن مشاركة طلاب من تخصصات هندسية مختلفة ينمى فيهم روح التعاون وتبادل الخبرات والعمل المشترك وهى أيضا سمات شخصية هامه تقوم الجامعة بتدريب الطلاب عليها طبقا للمنهجية الموضوعه بمشاركة الجانب الياباني موضحا ان بروفيسور توشيو فوكودا – نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي – يعتبر من أهم علماء الروبوتات على مستوى العالم ويشرف بنفسه على الطلاب المشاركين في هذه المسابقات.

جدير بالذكر ان المسابقة نظمتها كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع الإبداع بمدينة برج العرب الجديدة، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهى مسابقة دولية مكونة من 4 مسابقات كل مسابقة بها عدد من المسارات بإجمالي 14 مسارًا مختلفًا ويشترك فيها طلاب الجامعات والمدارس.