رئيس حزب الوفد يتقدم بأوراقه لخوض انتخابات الرئاسة

تقدم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي، رسميًا اليوم، بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وسط مسيرة كبيرة من أعضاء حزب الوفد، وكان في استقبال رئيس الوفد قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب.

حرص عدد من الوفدين من مختلف المحافظات على استقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأعلام الوفد والهتافات وذلك بمقر الحزب الرئيسي استعدادا للذهاب للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

واستلم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، أمس التزكيات الخاصة بترشحه في الانتخابات الرئاسية من مبنى البرلمان لتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم ضمن أوراق الترشح، ووصل عدد التزكيات من النواب إلى 27 تزكية.

وخصص حزب الوفد عدد من الأتوبيسات المجهزة للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة؛ للانتقال من مقر الحزب بالدقي إلى مقر الهيئة الوطنية، لتقديم أوراق ترشحه رسميًا صباح اليوم.

وحشد حزب الوفد أنصاره وأعضائه بالمقر الرئيسي بالقاهرة، وينتقل بعد قليل المرشح الرئاسي لتقديم الأوراق، وبرفقته الدكتور ياسر الهضيبي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.