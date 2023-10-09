في ذكرى ميلاده.. توفيق الحكيم يقدم روشتة النهوض بالثقافة العربية

يعد الراحل توفيق الحكيم واحدا من أحد أهم كتاب الرواية العربية، حيث ولد عام 1898 بمدينة الإسكندرية لأب من الفلاحين الأثرياء، فهو من أبرز الأسماء عبر التاريخ الطويل في الأدب العربي، بالإضافة إلى أنه كاتب مسرحيات، ويوجد له العديد من المؤلفات البارزة التي ألهمت العديد من الأجيال الأدبية.

قدم توفيق الحكيم الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الاثنين، روشتة للنهوض بالثقافة العربية في كتاب له تحت عنوان" تحت شمس الفكر" ضم خلاله عددا من المقالات وحتى المراسلات التي كانت بينه وبين النقاد والأدباء وعددا من أصدقائه.

وكان من المقترحات التي وضعها توفيق الحكيم للنهوض بالثقافة العربية هو أن الحضارات والثقافات لا تنهض من طبقات متعددة سابقة لكن السبيل الوحيد لتوليد ثقافتنا الشرقية ونهوضها فالطريق يكون كما فعلت الحضارات السابقة من قبلنا وهو القيام بحركة ترجمة واسعة النطاق ولا يغني التلخيص عن الترجمة فنحن بإزاء نهضة فكرية يجب أن تُشيد على دعائم قوية، وكما أن عصر النهضة الذي تلاه القرون الوسطى في أوربا قام على حركة ترجمة المؤلفات الاغريقية، الثقافة العربية القديمة في عصورها المزدهرة قامت على حركة ترجمة المؤلفات الشرقية الحديثة.

يذكر الحكيم أيضا إن الثقافات والحضارات لا تموت، لكنها تُهضم في ثقافات أخرى فهنا الثقافة العربية امتصتها واحتوتها الحضارة الأوربية القائمة، فمادة الثقافة لا تنعدم ولكنها تتحول إلى ثقافة جديدة، فالقول بإحياء الثقافة القديمة أو الثقافة الإغريقية القديمة قول ليس له معنى.