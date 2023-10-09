رئيس وزراء العراق يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 01:35 م

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع سفير الاتحاد الأوربي الجديد في العراق توماس سايلر، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الإثنين - أن "السوداني استقبل سفير الاتحاد الأوربي الجديد في العراق بمناسبة استلام مهام عمله، حيث تم بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوربي، وسبل تطويرها في جميع المجالات.

كما جرى مناقشة اتفاقية الشراكة العراقية الأوربية، وبحث عمل الشركات الأوربية في العراق، في ظل توفر الكثير من الفرص الاستثمارية والبيئة الآمنة لعملها في البلد؛ خصوصًا بعد انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية.

وبحث السوداني مع السفير الأوروبي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى "ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوربي دورًا حاسمًا من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار السوداني إلى "وجوب مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخرًا في بعض الدول الأوروبية والذي تمثل بالتجاوز على المقدسات وحرق المصحف الشريف، بما لا يبرره مفهوم حرية التعبير".