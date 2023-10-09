كانوا بيعدوا الطريق.. سيارة مسرعة تنهي حياة شخصين بشارع البحر الأعظم في الجيزة

لقي شخصين مصرعهما اثر اصطدام سيارة مسرعة بهما أثناء عبورهما نهر الطريق بشارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة شخصين عبور الطريق صدمتهما سيارة مسرعة قيادة طالب مما تسبب في مصرعهما جري نقل الجثتين إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.