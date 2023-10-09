وادى دجلة يتوج بأول سوبر للكرة النسائية

توج فريق سيدات كرة القدم بنادي وادى دجلة بالنسخة الأولى من بطولة السوبر المصري لكرة القدم على حساب نظيره فريق توت عنخ آمون.

جاء هذا التتويج لوادى دجلة بعد الفوز على نظيره توت عنخ أمون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب حسن الشاذلي بنادى الترسانة، ليحقق الفريق أول لقب في تاريخه وكذلك في تاريخ المسابقة الجديدة.

وتعتبر بطولة كأس السوبر للكرة النسائية من استحداث مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذى يسعى لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية.

كما توج فريق الكاراتيه بوادى دجلة بلقب بطولة الدوري الممتاز للناشئات، وذلك بعد تحقيقهن درع المركز الأول.

ومثل الفريق بالبطولة اللاعبات (كارما أحمد، وماري هاني، ورؤى خالد، ولميس وائل، ويارا وائل، ورودينا وليد، ومايا وليد، وياسمين أحمد).

فيما فاز فريق الشباب بالميدالية الفضية ببطولة الدوري للدرجة الأولى، وشارك بالبطولة كل من (حسام ولاء، ومحمد أشرف، وحازم إبراهيم، وسيد محمد، وعمر عبد العزيز، وعبد الله حاتم، ومحمد فتحي، وحمزة أحمد، وأدهم مصطفى، ويوسف خالد).

وعلى مستوى مشاركة لاعبات وادى دجلة مع المنتخبات الوطنية، حصدت البطلة جنى خطاب الميدالية الذهبية ببطولة صربيا المفتوحة للتايكوندو، وتوجت البطلة غادة محمد بالميدالية الذهبية بمنافسات سباق 150 متر، وبالميدالية الفضية في سباق 5 كيلو متر وبالبرونزية في سباق كيلو متر ببطولة العالم بصربيا.