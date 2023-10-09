مسئول أمريكي يحذر من انتشار بقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى دول المنطقة

أعرب نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود عن قلق واشنطن البالغ إزاء إمكانية انتشار "بقعة" الصراح الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة.

ودعا وود ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الاثنين ـ دول المنطقة إلى ضرورة المساهمة في منع انتشار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرا من عواقب انتقال تأثير هذا الصراع إلى دول المنطقة.

يأتي هذا عقب ساعات من الدعوة التي أطلقتها وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع المزيد من الأضرار والضحايا، وذلك في أعقاب تصاعد الأحداث بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أمس الأول السبت.

وكانت حركة "حماس" قد بدأت أمس الأول عملية "طوفان الأقصى"، وقامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرا وبرا وجوا إلى مستوطنات الغلاف، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.. وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.