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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

770 ألف طالب يتلقون تطعيم الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي بالمنيا

٧٧٠ ألف طالب يتلقون
٧٧٠ ألف طالب يتلقون تطعيم الالتهاب السحائى و التطعيم الثنائى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا اليو الإثنين   عن استمرار فرقها الطبية فى تطعيم ٧٧٠ ألف طالب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد.


أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيراً إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.


وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والإبتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب، و تطعيم طلبة الصفين الثانى والرابع الإبتدائى بالتطعيم الثنائى (الدفتيريا والتيتانوس ) بمستهدف 318 ألف طالب.
 

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