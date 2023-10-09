أرقام كارثية لـ"موديست" تثير الشكوك حول مستقبله وكولر يتمسك باللاعب

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استغلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب لعدم الظهور بمستوى جيد في المباريات التي خاضها مع الأهلي.

وانضم أنتوني موديست إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وشارك موديست مع الأهلي في مباراتين بالدوري أمام المصري والإسماعيلي بوقع 180 دقيقة فشل في تقديم نفسه رغم غياب ثنائي هجوم الأهلي محمود كهربا للإيقاف وصلاح محسن للإصابة.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن مارسيل كولر مقتنع جدا بإمكانيات أنتوني ولا نية لديه لوضعه على دكة البدلاء في المباريات المقبلة، وأنه يثق في اللاعب .

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع أنتوني موديست عقب مباراة الإسماعيلي وأبلغه بضرورة تنفيذ برنامج بدني وتأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة من أجل استعادة لياقته البدنية ومستواه الفني للإنسجام مع الفريق.

وتابع المصدر أن موديست لن يحصل على إجازة مثل لاعبي الفريق بسبب التوقف الدولي، وسيقوم بالتدريبات اليومية والتأهيل في النادي لتجهيز نفسه بشكل جيد قبل العودة للمشاركة مع الفريق بعد الأجندة الدولية.

وشدد المصدر أن الجهاز الفني للاهلي سيقوم بعمل قياسات بدنية للمهاجم الفرنسي وتقديمها إلى مارسيل كولر أثناء وبعد الإجازة.

وكانت أرقام أنتوني موديست في لقاء الأهلي والإسماعيلي مخيبة لجماهير القلعة الحمراء التي كانت تعول على المهاجم الفرنسي ليكون صفقة سوبر.

ولعب موديست 79 دقيقة حصل على تقييم 6،5 ولم يقوم بأي تسديدة سواء على المرمى أو خارج المرمى ولمس الكرة 7 مرات فقط وكانت دقة التمريرات 50% وفقدان الكرة 3 وارتكب 3 أخطاء ووقع في التسلل مرة واحدة.

وفي بطولة كأس مصر شارك أنتوني موديست في مباراة الأهلي وإنبي وتمكن من تسجيل هدفه الأول بعدما سدد كرة اصطدمت بجسم مدافع إنبي وسكنت لشباك.

وتعرض “موديست” للانتقادات من وسائل الإعلام وبعض جماهير الأهلي التي تشعر بالصدمة في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه مع الفريق وعدم ترك أي بصمة تبشر بأنه صفقة رابحة وسوبر للنادي الأهلي رغم المبلغ المالي الكبير الذي دفعه الأهلي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي والامتيازات التي تم وضعها في عقد اللاعب.

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير مؤكدًا أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، لم يقدم أوراق اعتماده إلى جماهير القلعة الحمراء حتى الآن رغم حصوله على فرصة المشاركة أساسيا مع الفريق.

وأضاف شوبير أن مستوى موديست مش عاجب جماهير الأهلي، والجمهور غير مقتنع باللاعب وهو لم يقدم أوراق اعتماده ولكن دعونا لا نتعجل في الحكم على اللاعب.