رئيس "طيبة التكنولوجية" بالأقصر يتابع انتظام الدراسة ويلتقي الطلاب الجدد.. صور

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في الأسبوع الثاني من العام الجامعي الجديد 2023-2024، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يرافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة، المُدرجات والقاعات الدراسية، وحرص خلال الجولة على الالتقاء بالطلاب الجدد للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكي يتعرف الطلاب الجدد عليها، والتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالحرم الجامعي للرد على أي استفسارات أو تساؤلات، بما يضمن الراحة والسلامة وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

وأجرى رئيس الجامعة، حوارا مفتوحا مع عدد من الطلاب، استمع خلاله إلى كل المقترحات والآراء والاستفسارات ورد عليها، ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، ووجه بتحقيق أعلى استفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة لخدمة الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم.

وحث زين الدين، الطلاب على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، مؤكدا أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الاشتراك فى الأنشطة الطلابية؛ لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، والتواصل المستمر مع الإدارات المعنية بالجامعة لتذليل أية عقبات تواجههم، والالتزام بالقواعد والتقاليد الجامعية.

وتابع رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، جولته بتفقد سير العمل داخل إدارة شئون الطلاب، وأعمال تلقي أوراق التقدم للجامعة، وأعداد المقبولين بكل برنامج، موجها بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالدراسة.

كما أجرى الدكتور عادل زين الدين، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الإنشاءات الجامعية ونسب تنفيذها، يرافقه أعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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