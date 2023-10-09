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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق العاشر ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق العاشر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط طفلة في العقد الأول من عمره عقب اختلال توازنها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق العاشر، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور اختلال توازنه اختل توازنها
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