"منى الشاذلي" تكشف الوجه الآخر لـ "محمد شردي" في مجال الزراعة

يحلّ الإعلامي، محمد شردي، ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي" على قناة "on"، للحديث عن أحدث تجاربه الإعلامية وهو برنامج، "شردي جاردن" sherdy garden. والذي يعد أول برنامج متخصص في الزراعة يتم تقديمه على المنصات الرقمية، يقدم خلاله "شردي" خلاصة خبراته الطويلة وتجاربه الممتدة في مجال زراعة الزهور والنباتات النادرة.

وتكشف الإعلامية منى الشاذلي خلال اللقاء الوجه الآخر للإعلامي محمد شردي، ومدى عشقه لهواية زراعة النباتات والزهور النادرة.، حيث يقدم "شردي" خلال البرنامج مجموعة من النصائح الاحترافية لهواة زراعة النباتات والأشجار، كما يقدم مجموعة من الحلول المبتكرة لزراعة الأسطح بالأشجار المثمرة خاصة أشجار الحمضيات والليمون.

كما يعرض "شردي" خلال الحلقة تجاربه الفريدة في مجال زراعة أكثر من 40 نوعًا من أفضل وأجود أنواع "الفلفل الحامي" العالمي، حيث نجح "شردي" خلال السنوات الماضية في توطين بذور جديدة ونادرة من الفلفل التي تتحمل الأجواء المصرية، سواء من أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا، وتصل درجة حرارتها إلى مليون ونصف درجة على مقياس "سكافول"، في حين تتراوح درجة حرارة "الفلفل الحامي" المصري من 100 إلى 200 ألف وحدة حرارية على أقصى تقدير.

و يعرض "شردي"، خلال اللقاء تجاربه في زراعة الورد البلدي بأنواعه المختلفة، استنادًا إلى خبراته الطويلة في هذا المجال، خاصة وأنه مسجل لدى جمعيات دولية كمتخصص في زراعة الورد البلدي، وقام بتوطين أنواع جديدة من الورد المتسلق بأنواع مختلفة وروائح عالية وألوان مختلفة، وذلك إلى جانب تجاربه في زراعة الأبصال المزهرة الربيعية، كهواية ممتدة لدى "شردي" منذ 20 عامًا.