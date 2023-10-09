جامعة القناة: تنظيم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئه التدريس خلال أكتوبر

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناه السويس أن الجامعة تُقدم مجموعة من البرامج التدريبية؛ لتنمية مهارات القيادات الأكاديمية والإدارية؛ لتعزيز دورهم في تُولي المناصب القيادية وتنمية قدراتهم ، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يحقق التميز والإبداع في التعليم والبحث العلمي وتنمية المهارات العلمية والبحثية.

وأضاف "مندور" أن الجامعة تعقد آمالا كبيرة على مركز تنمية الموارد البشرية نحو تطوير مهارات وقدرات جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، لافتاً إلى أن الاستثمار في العناصر البشرية أصبح أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة نحو جمهورية جديدة أساسها مواطنين أصحاء ذوي مهارات تواكب التقدم الرقمي .

ومن جانبه- أعلن الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية عن تنظيم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر أكتوبر الجاري تضم 10 برامج تدريبية، تنقسم إلى 7 دورات تعقد حضورياً بمقر المركز في تمام الساعة العاشره صباحا وحتى الثالثة ظهراً ، بالإضافه إلى 3 دورات تعقد أون لاين للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو خارج جامعة قناة السويس.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم أن هذه الدورات تبدأ ببرنامج السلوك المسئول في البحث العلمي برنامج مكثف ويستهدف جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، ويقام على مدار يومي 8 -9 أكتوبر.

وخلال يومي 10-11 أكتوبر - يعقد برنامجان" آداب وسلوكيات مهنة العمل الجماعي" مستهدفاً جميع الفئات ، وبرنامج "أخلاقيات البحث العلمي" ويستهدف معيد -مدرس مساعد .

وتستكمل سلسلة الدورات ببرنامج الجوانب المالية والقانونية في الجامعات يومي 16-17 أكتوبر مستهدفاً فئة مدرس وأستاذ مساعد.

ويعقد خلال يومي 18-19برنامجي إنتاج المقرر الإلكتروني والذي يستهدف مدرس - أستاذ مساعد ،وبرنامج مهارات الكتابة العلمية للبحوث مستهدفاً معيد -مدرس مساعد

أما عن برنامج النشر العلمي الدولي يعقد خلال يومي 22-23 أكتوبر ويستهدف جميع الفئات ،وبرنامج استراتيجيات التعليم والتعلم الجامعي الحديثة يقام على مدار يومي 25-26اكتوبر الجاري لجميع الفئات .



وتختتم سلسلة الدورات ببرنامج نظام الساعات المعتمدة يومي 29-30 أكتوبر ويستهدف مدرس-أستاذ مساعد.

أما عن الدورات التي تعقد" أون لاين" أشارت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الى انها تبدأ ببرنامج "نظم إدارة التعلم الإلكتروني "خلال يومي 14-15 أكتوبر، ويستهدف مدرس -أستاذمساعد ، وبرنامج" آداب وسلوكيات مهنة العمل الجامعي"يومي 21-22 لجميع الفئات ،وتختتم دورات الأون لاين ببرنامج الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي يومي 28-29، مستهدفاً مدرس -استاذ مساعد، مؤكدة أن هذه الدورات يُحاضر بها نخبة متميزة من المدربين المعتمدين بجامعة قناة السويس.