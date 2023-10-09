صلاح يكتب رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي

لم تنته أرقام الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف ليفربول، فى الدورى الإنجليزى بعد، وذلك بعد ثنائيته فى شباك برايتون.

وسجل صلاح ثنائية ليفربول أمام برايتون، أمس الأحد، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

حيث حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، إنجازا استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023، حسبما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وذكرت الشبكة، أن محمد صلاح اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل أكثر من 10 أهداف وقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة خلال عام 2023، حيث يحرز أو يصنع هدفا كل 88 دقيقة خلال الموسم.

ولعب صلاح 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023، ونجح في إحراز 17 هدفا، وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

وشارك صلاح في 14 هدفا خلال 13 مباراة خاضها في البريميرليج أمام برايتون، بتسجيل 8 أهداف وصناعة 6، وهو أكثر فريق ساهم في تسجيل أهداف أمامه في المسابقة مناصفة مع مانشستر يونايتد فى الدورى.