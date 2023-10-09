وفد من "بكين لتكنولوجيا المعلومات" يزور جامعة القناة لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم- وفدا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل بحث و دراسة تطوير سبل التعاون المشترك بين الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات بجامعة القناة، و جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات،وذلك في إطار البرتوكول المبرم بين الجانبين منذ عام 2018.

حضر اللقاء الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور طارق الفراماوي.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على عمق العلاقة بين جامعة قناة السويس و الجانب الصيني حيث أنها تعد علاقات قوية و ممتدة في العديد من المجالات.

كما اكد رئيس الجامعة ، أهمية زيارة وفد كلية بكين للجامعة اليوم، وذلك من أجل استكمال التعاون المثمر و الممتد منذ سنوات بين الكلية المصرية الصينية لتكنولوجيا المعلومات و جامعة بكين، والذي يساهم في تطوير وتحسين جودة التعليم بالكلية.

و من جانبه- أشار الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية أن اللقاء ناقش بحث الاقتراحات المستقبلية بين الجانبين، لدعم وتطوير التعاون بينهما.

واضاف عميد الكلية أن اللقاء شهد الاطمئنان على وصول الأجهزة الجديدة الحديثة من الصين الى الكلية، و توفير الخبراء المتخصصين لتركيبها، وتدريب الطلاب عليها.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور ناصر مندور بإهداء درع الجامعة للوفد الصيني كما قدم الوفد بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة.