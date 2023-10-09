القبض على عاطلين وخفير خصوصي لقيامهم بأعمال سرقات من داخل فيلات بالتجمع الخامس

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين وخفير خصوصى لقيامهم بأعمال سرقات من داخل الفلل بالوايلى والتجمع الخامس.

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة ، وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

كما تم ضبط (خفير خصوصى ، وآخر عاطل – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقــة (بعض المشغولات الذهبية , " 3 " جهاز لاب توب ، بعض المقتنيات) من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس, وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام "أجنة حديدية".. كما تم بإرشاد أحدهما ضبط المسروقات والآداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.