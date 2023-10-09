الخميس.. "كلاش" أول عروض "دي - كاف" ينطلق من وسط البلد

ينطلق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي - كاف" في دورته الحادية عشرة، الخميس المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، والتي تضم 30 عرضًا من أكثر من 18 دولة، يتم تقديمها في مساحات ومسارح مختلفة بوسط البلد، حيث ينطلق المهرجان بعرض "كلاش.. بعث رقمي" ضمن برنامج الفنون الأدائية للمهرجان، يُقدم العرض يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساءً في ساحة روابط للفنون.

يستخدم العرض تكنولوجيا الواقع المعزز لإيجاد تجربة مميزة وشخصية لكل الجمهور، بهدف زيادة الوعي بأسئلة تتعلق بالفرص والتحديات المتعلقة بمسألة البعث الرقمي لمن رحلوا عنا. هل يمكننا إعادة من نحبهم إلى الحياة مرة أخرى وتجنب الوداعات القاسية وإيجاد الراحة؟ رقميًا على الأقل؟ يأخذ العرض أسلوبًا مميزًا يستكشف من خلاله قضايا المرأة والسلطة الذكورية والحدود الاجتماعية على مدار التاريخ الإنساني.

يدور العرض حول امرأتين من عوالم مختلفة يشتركان في غرفة واحدة يغمرها الغموض، حيث يصبح كل شيء ممكنًا. في هذا السياق السحري، تظهر لبطلتي العرض نساء قويات عبر الزمن، وهن الملكة المصرية حتشبسوت والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جاكلين أوناسيس كينيدي والمناضلة الفرنسية جان دارك. تعكس هذه المواجهات بعض المفاهيم حول السلطة الذكورية والقوة والحرب والحب والسؤال الأبدي عن الأمل في إمكانية وجود عالم عادل.

"كلاش.. بعث رقمي" إنتاج مشترك بين مسرح مارالام في زيورخ، سويسرا، ومشروع بوت بيبول في جوتنجن، ألمانيا، وهو نتاج ورشة كتابة بين الكاتبة السويسرية إيرينا كاسترينديس والكاتبة المصرية نورا أمين. العرض تمثيل ميريت بودامر وهدير مصطفى، تأليف موسيقي ماتياس هيلبراند - فاتم ستوديو، تصميم المساحة ستيفن شوينديمان - موبل راوم، تصميم الملابس سابينا هيكسبور، مخرج تقني مايكل أوملين، فني جان جوبسر، فيديو والمؤثرات البصرية ميشيل فِبر، دراماتورجيا الواقع المعزز رايمار دي لو شيفاليه، برمجة الواقع المعزز مارتن وسنيوفسكي، تصميم الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد عامر عقدة، مخرج تقني ميدو صادق، فيديو روني أولمان، مستشارة ثقافية ميسون محفوظ. العرض من إخراج بيتر براشلر.