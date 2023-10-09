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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

صيدلة حلوان تنظم معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا

عميد صيدلة حلوان
عميد صيدلة حلوان
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تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية، معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا

ويتضمن معرض “الدراسة في اليابان ٢٠٢٣” والذي يعقد لطلاب الدراسات العليا وطلاب السنوات النهائية، معلومات عن البرامج الدراسية والمنح المتاحة للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراة، بجانب معلومات عن منح MEXT والمبادرة المصرية اليابانية للتعليم و JSPS.

وتأتي المبادرة المصرية اليابانية في التعليم انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم في مصر.

ويعقد المعرض في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ بمقر قاعة الجوهرى بمجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان.

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البرامج الدراسية التعليم في مصر تنظم معرض جامعة حلوان صيدلة حلوان
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