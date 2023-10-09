بولندا: الوضع في إسرائيل يصرف انتباه العالم عن أوكرانيا.. وإجلاء العشرات من مواطنينا

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 12:36 م

قال الرئيس البولندي أندريه دودا "إن الوضع الحالي في إسرائيل يساعد روسيا، ويصرف انتباه العالم عن أوكرانيا".

ورأى دودا - بحسب صحيفة "فيرست نيوز" البولندية، اليوم /الاثنين/ - أن هناك مصالح ضخمة على المحك في الشرق الأوسط، مضيفا: "بما أن بولندا لم تشارك في أي لعبة مصالح هناك، فيجب عليها توخي الحذر وعدم الانخراط".. وحذر من أن الاضطرابات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى مزيد من ضغوط الهجرة على أوروبا.

ومن ناحية أخري، أعلنت السلطات البولندي هبوط ثلاث طائرات عسكرية في العاصمة وارسو، تقل مواطنين بولنديين بعد إجلائهم من إسرائيل، موضحة أن الطائرة الأولى نقلت 120 شخصا تقطعت بهم السبل في مطار "تل أبيب"، كما نقلت الطائرتان الأخريين أكثر من 120 شخصا.

يذكر أن حركة "حماس" بدأت أمس الأول السبت عملية "طوفان الأقصى"، حيث قامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرا وبرا وجوا إلى مستوطنات الغلاف، مما أسفر حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.. وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.