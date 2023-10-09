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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل مقتل سمكري سيارات ذبحا داخل شقته بالمرج

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ملابسات مقتل سمكري سيارات ذبحا داخل شقته بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم وبالإنتقال والفحص عثر على جثه (سمكرى سيارات - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وأصل بلدته محافظة سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهتـه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه إستضافته بمسكنه فإختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته ، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ثم إستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.
تم بإرشــــاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من مُتحصلات الواقعة بمسكنه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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تفاصيل مقتل سمكري سيارات ذبحا المرج
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