حقوق عين شمس تشهد حفل استقبال الطلاب الجدد

استقبل محمد صافي، عميد كلية الحقوق ، محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، اتحاد طلاب الكلية وإدارة رعاية الشباب اليوم الطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في حفل وعرض ضخم ضم كافة الأنشطة المتاحة و كافة الخدمات المقدمه للطلاب .

وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد افتتح عميد الكلية الحفل بكلمة وجهها لأبنائه الطلاب مثمناً الدور الهام الذي يقدمونه من خلال ممارسة الأنشطة الطلابية في تقديم صورة مشرفة لتمثيل الكلية في كافة المحافل ، وتمنى لهم دوام التوفيق على جميع الأصعدة.