افتتاح معرض "بهجورى وفنانى الكاريكاتير" بجاليرى بيكاسو إيست.. صور

افتتح جاليرى بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، معرض للفنان جورج بهجوري وفناني الكاريكاتير، مساء أمس، الاحد 8 أكتوبر2023، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين.
وضم المعرض اعمال كلا من الفنان أحمد طوغان، وأدهم لطفى، أرسن جفرسون، وأنس اللقبس، وإيهاب شاكر، وبهجت عثمان، تاج، وجمعة فرحات، وحجازى، حسن الفداوى، حسن حاكم، حسن عباس، رجائي ونيس، رومانى سمير، رءوف عبده، رءوف عباد، هدى العدوى، سليمان عبدالمحسن، سمير عبدالخالق، سيد بدوى، صلاح الليثى، صلاح جاهين، عفت، عمرو سليم، ماهر دانيال، محسن جابر، محمد تاعب، ومحمد حاكم، محمد حسن، محمد عمر، مصطفى حسين، ناجى كامل، نرمين بهاء، هانى عبدالجواد.
وعن المعرض قال الفنان أشرف رضا: "فى إفتتاح المعرض الجديد لأيقونة الكاريكاتير المصرى "جورج البهجورى" ... ورسومات وإسكتشات ولوحات تصويرية ... بريشة "بهجورى" .
واضاف: "لما يكون فيه "بهجورى" لازم حيكون فيه لوحات لأم كلثوم ... وأخرى لولاد البلد والقهوة والطاولة وعربية الفول والحنطور وفرقة الموسيقى الشرقية ... وكل مظاهر الأحياء المصرية الشعبية ... اللى عاش فيها ورسمها على مدار حياته الفنية ... سواء فى القاهرة أو فى باريس اللى عاش فيها ٤٠ سنة".