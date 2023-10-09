"المنايرة" يكشفون عن مفاجأة للكينج في عيد ميلاده

كشف المطرب على حسين الصادق عن طرح أغنية "حب الحياة" بالتزامن مع عيد ميلاد محمد منير، ويقدم خلال العمل مسيرة الكينج وأشهر أعماله الغنائية التي ظلت محفورة في قلوب وعقول محبيه على مدار سنوات طويلة.

يشارك في أغنية "حب الحياة" عدد كبير من أشباه منير أو ما يطلق عليهم "المنايرة"، وهى من غناء علي حسين الصادق، تأليف وليد جنيدي، ألحان أحمد جنيدي، توزيع مصطفى العتال.

وتقول بعض كلماتها:-

حب الحياة هو المقصود من كل ممنوع أو مفروض

وإن علموني أحب الناس من قلبي لا في شرك ولا حدود

شبابيك كتير يا سنين عمري تتكلمي في تعبي وصبري

وإن إحنا بنتولد عاشقين للعشق نفسه من بدري

برئ يا حلم البني آدمين بنلف وسط الدايرة سنين

وأكد المنايري مصطفى الكينج على أن محمد منير أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن الكينج كان يضمهم كثيرًا وتعلموا الكثير من الأشياء مثل الحب الكبير للوطن والاعتبار لمفاهيم عظيمة مثل الصداقة والجيرة والعشرة.

وحرص كل من المطرب علي حسين الصادق وأحد المنايرة مصطفى الكينج على توجيه رسالة إلى محمد منير بمناسبة يوم ميلاده قائلين: "محمد منير عايز دواوين، وحابين نفرحه، وأغنية "حب الحياة" قدمناها بإحساس صادق بسبب حبنا وعشقنا للكينج".