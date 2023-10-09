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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إخلاء جميع المستوطنات الملاصقة للحدود مع غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي أكد اليوم انه سيخلي جميع المستوطنات الملاصقة للحدود مع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الاشتباكات مستمرة مع مسلحين فلسطينيين في مواقع متفرقة، مضيفا: أنه لا يوجد قتال في الشمال ومستعدون لأي سيناريو.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في وقت سابق من اليوم الاثنين، منزلًا جديدًا بالقطاع، كما واصلت مدفعية الاحتلال، قصفها على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

كما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نطاق القصف على قطاع غزة، ونفذ 120 غارة على مناطق في بيت حانون، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ساحة السرايا وسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مسجدا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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الجيش الإسرائيلي إسرائيل تستهدف قطاع غزة
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