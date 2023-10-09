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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، احتفالات الكنيسة الإنجيلية باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قيادات الكنيسة، ووليد الدعدع، رئيس حي العرب.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية الترابط بين النسيج المصري مسلمين ومسيحيين في الاحتفال بجميع المناسبات التي يشهدها وطننا الحبيب، مقدما التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة بورسعيد، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وشدد على أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية، وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.

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