بيت الشعر في الفجيرة يستعرض أبرز مشاريعه في مهرجان أبوظبي

يشارك بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2023 برعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ويستعرض أبرز مشاريعه في مهرجان أبوظبي.

ويُسلط "بيت الشعر" خلال مشاركته الضوء على أهدافه المتمثلة في تعزيز مكانة الثقافة والأدب والشعر والشعراء وترسيخها في وجدان المجتمع كموروث ثقافي مهم، فضلاً عن دعم الطاقات والمواهب الجديدة وتنمية الذائقة الشعرية، وتعريف الجمهور بمبادراته المتنوعة وأنشطته ومشاريعه المختلفة.

وأكد خالد الظنحاني رئيس الجمعية، رئيس بيت الشعر بالفجيرة، أهمية المشاركة في التظاهرات الشعرية لما للشعر من مكانة وقيمة في تاريخ الوجدان العربي وترسيخ مكارم الأخلاق وتقديم المعارف في قوالب إبداعية، مشيراً إلى أن مهرجان أبوظبي للشعر يعد فرصة كبيرة للتعريف بنتاج بيت الشعر في الفجيرة والفعاليات التي يقدمها لمحبي هذا اللون من الفن الأدبي الذي يخلد ذاكرة الأوطان والإنسان على حد سواء.

وأضاف الظنحاني أن "بيت الشعر" يستعرض في جناحه مجموعة من الإصدارات التي تتناول تاريخ الفجيرة القديم والحديث وأبرز الإنجازات الحضارية في الإمارة والتي أصدرها المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، بالإضافة إلى دواوين شعرية ومؤلفات في مجال الشعر والموروث الشعبي صادرة عن دار المحيط ودار راشد للنشر.

كما أوضح أن جناح بيت الشعر في المهرجان، سيشهد تنظيم جلسات شعرية، وعرض فيديوهات لأبرز الفعاليات والمبادرات والندوات الشعرية التي نظمها بيت الشعر خلال الفترة الأخيرة.