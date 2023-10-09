رئيس مدينة الفيوم: الانتهاء من توصيل المرافق لمشروع عمارات الحواتم.. صور

تفقد المحاسب مراد مسعود رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم مراحل وخطوات أعمال الخطة الاستثمارية والمشروعات المزمع تنفيذها ومواقع تغطيات المجاري المائية داخل المدينة والجاري تنفيذها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن.

وكلف رئيس مجلس المدينة بسرعه الانتهاء من توصيل المرافق لمشروع عمارات الحواتم في حضور ممثلي شركات المرافق و الشركة المنفذة للمشروع، مؤكدا بدء تنفيذ الأعمال بالمجمع الصناعي بالوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع “مشروعك في قريتك” “أيادي مصر” وهو عبارة عن مجمع صناعي يضم أنشطة صناعية متنوعة من صناعة الملابس و المنسوجات والصناعات الخشبية و أخرى متنوعة، والذي يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالفيوم.

كما تفقد "مسعود" موقع تغطية بحر دار الرماد بداية من ش أحمد حلمي مرزوق حتى محطة الأرصاد الجوية بمدخل قحافه بطول ٦٠٠متر تقريبا. تيسيراً لحركة المرور وخلق طرق بديلة خارج المدينة لتخفيف التكدس المروري بميدان الفنية، وتفقد موقع تغطية بحر ترسا من أمام كلية تربية مروراََ بعزبة العرب حتى ش معهد الصفوة الازهري بطول ٤٠٠متر تقريبا لنقل حركة المرور من منطقة الجامعة والمشتل الي منطقة منشأة عبدالله مباشرة ثم الدائري والتي تحد من التلوث الشديد في المنطقة وتطوير منطقة عزبة العرب العشوائية.

وجاء ذلك بالتنسيق بين وحدات المرافق المختلفة ( الاتصالات – الغاز الطبيعي) وبحضور ممثلي الشركات المهندس إسلام شيبي مسئول الشركة المنفذة، والمهندس محمد مصطفي مسئول شركة الغاز الطبيعي والمهندس ياسر مسئول شركة الإتصالات، وإيهاب الجندي مدير إدارة التخطيط العمراني.

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