شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و معتدل على السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء و شديد الحرارة علي جنوب الصعيد ، وطقس لطيف في اول الليل ومائل للبرودة في اخره علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية على بعد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية و ومدن القناة ووسط سيناء.

امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى 21 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 35 للعظمى 25 ،وعلى شمال الصعيد 31 والصغري 20 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 25 درجة .