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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. استشاري: مبادرة «100 يوم صحة» تقدم خدمات مميزة في جميع المحافظات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، عن تفاصيل مد العمل بمبادرة «100 يوم صحة»، موضحا أن العمل يجرى في محافظة الغربية بشكل مكثف من أجل إنهاء قوائم الانتظار خلال 3 أسابيع فقط، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف استشاري الصحة العامة خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «لما تلاقي تجربة ناجحة وأتت ثمارها بنتائج كويسة، لازم نكمل في تقديم الخدمات لعدد أكبر».

وتابع: «مبادرة 100 يوم صحة نموذج جيد، تعمل على توعية الأمراض، وتقديم خدمات الكشف للمناطق التي لا يصل إليها كشف».

وأكمل: «من ضمن خدمات مبادرة 100 يوم صحة قرارات إحالة بالعلاج عن نفقة الدولة لغير القادرين، بالإضافة إلى التركيز على عمليات الكشف المبكر لسرطان الثدي، وتوفير إمكانيات الفحص المبكر وكيفية عمل فحص وعمل الاختبارات المطلوبة».

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- مبادرة 100 مليون صحة المبادرات الرئاسية الصحية
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