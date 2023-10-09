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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب في المرج

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين بقتل شاب في المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات، وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفه التشريحية للمتوفى، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث وضبط المتهمين بالواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول بالرصاص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول بطلقات نارية، وبسؤال والده اتهم 3 اشخاص بارتكاب الواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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تجديد حبس المتهمين قتل شاب في المرج
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