ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء "طوفان الأقصى" لـ 700

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد القتلى جراء العملية غير المسبوقة التي أعلنتها حركة "حماس" قبل يومين "طوفان الأقصى" لأكثر من 700 إسرائيلي.

ونقلت القناة عن مصادر طبية إسرائيلية إنه من المتوقع أن ترتفع المحصلة، حيث لا يزال مصير أكثر من مائة شخص تم اختطافهم ونقلهم إلى قطاع غزة غير واضح.

وذكر المكتب الصحفي التابع للحكومة الإسرائيلية، وهو هيئة تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن عدد الرهائن في غزة يتجاوز 100 رهينة، وأوضحت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الليلة الماضية أنهما تحتجزان نحو 130 رهينة إسرائيلية، وأشارتا إلى أنه من بينهم أشخاص رفيعو المستوى وضباط كبار بالجيش.

ومن ناحية أخرى، ذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم "أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المقاومين الفلسطينيين الذين مازالوا يتدفقون على إسرائيل عبر الحدود المنتهكة جنوبًا".

وأضافت القناة أن الحاجز الأمني مع قطاع غزة تعرض لأضرار بالغة منذ أن بدأت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" قبل يومين على إسرائيل، وهو ما سمح للمقاومين بالتسلل.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات لعدد من الغارات الجوية ضد المقاومين الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الحدود إلى إسرائيل ليلًا