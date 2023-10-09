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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ماجد منير : "الأهرام" قدمت رؤية تحقق المزيد من الإنجازات في قطاع الطاقة

مؤتمر الأهرام السابع
مؤتمر الأهرام السابع للطاقة
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أعرب ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي عن سعادته بالصورة التي ظهر بها مؤتمر الأهرام السابع للطاقة  مشيرا إلى أن  نجاح المؤتمر وتثبيت أقدامه في أن يكون منصة سنوية لاستعراض كل جديد يخص الطاقة إنما يترجم بوضوح وجلاء التاريخ العريق لمؤسسةَ الأهرامِ وريادتها واضطلاعها بدورها التنويري والتنموي والتوعوي وتأكيد وقف المؤسسة بكل قوة داعما ومساندا للدولة من أجل العمل بإخلاص ودأب على تحقيقِ حلمِ كل مواطن مصري.
وأضاف على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السنوي السابع للطاقة الذي انطلق اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المؤتمر يشهد مشاركة فاعلة لوزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمؤسسات والهيئات المتخصصة في مجالات الطاقة كافة، وأن تلك المشاركة تسهم في تقويته وزيادة قدراته في تقديم توصيات تصنع الفارق المهم في استمرار إنجازات قطاع الطاقة الذ ي قدم نموذجا لا مثيل له في الانتقال من وضع الأزمة المزمنة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النموذج الذي يحتذى في الإنجاز الذي قارب الإعجاز.
وأشار "منير" إلى أن فريق عمل المؤتمر يبذل قصارى الجهد من أجل ضمان النجاح التام لمناقشات وجلسات المؤتمر، وأن اللجنة العليا تقوم بأدوار تسهم في أن يقوم المؤتمر بتقديم رؤية شاملة لقضايا الطاقة، وتقديم نموذج للمشاركة في تقديم الحلول الممكنة،وتحقيق المزيد من الإنجازات التي وضعت مصر في مكانة متميزة، ومركٍ متقدم على خريطة الطاقة العالمية.
وقال إن اختيار المحور الرئيسي للمؤتمر ليكون الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر باعتباره الخيار الذي يحقق سلامة البيئة ويسهم في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناحي إنما يعكس حرص مؤسسة الأهرام على تقديم الدور الذي يسهم في توعية المواطنين بالقضايا والموضوعات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن

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