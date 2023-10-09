الحكومة البريطانية تنصح مواطنيها بعدم السفر لإسرائيل إلا للضرورة

قالت الحكومة البريطانية إنها قامت بتحديث نصائح السفر الخاصة بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونصحت بعدم السفر إلا للضرورة مع استمرار القتال بالقرب من غزة بعد التوغل الدموي الذي قام به مسلحون من حركة حماس.

ونصحت بريطانيا بالفعل بعدم السفر بالكامل إلى غزة، لكنها أضافت يوم الأحد أيضًا عدة مناطق في إسرائيل قريبة من الحدود مع غزة إلى تلك التوصية.

كما طلبت وزارة الخارجية البريطانية من جميع البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة التسجيل وجودهم هناك، بحيث يمكن إطلاعهم دائمًا على أي تغييرات أخرى تطرأ على نصائح السفر.