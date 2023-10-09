طقس خريفي معتدل وأجواء مشمسة على مطروح والساحل الشمالي الغربي

ساد مدينة مرسى مطروح ومدن الساحل الشمالي الغربي، صباح اليوم الاثنين، طقس خريفي معتدل مع نشاط خفيف للرياح الشمالية والعكسية الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء، وظهرت السحب المتوسطة والخفيفة، خاصة على السواحل الشمالية.

حيث تأثرت المحافظة بهبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وارتفاع طفيف في الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة، والفرصة مهيأه لكل الأعمال البحرية والصيد.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات شركة مياه الشرب ومجلس مدينة مرسى مطروح ومعدات الحماية المدنية حال حدوث ذلك.

واطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجها بالاستعداد الدائم مع أى طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.