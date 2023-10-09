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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: 123 ألف شخص نزحوا من قطاع غزة

الأمم المتحدة: 123
الأمم المتحدة: 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ اندلاع النزاع بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل. 

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من 123,538 شخصًا نزحوا داخليًا في غزة، معظمهم بسبب الخوف ومخاوف الحماية وتدمير منازلهم، مع لجوء أكثر من 73,000 شخص إلى المدارس. 

وارتفع إجمالي عدد القتلى جراء هجوم حماس على جنوب إسرائيل إلى أكثر من 1100 مع دخول القتال لليوم الثالث. 

وارتفعت أسعار النفط مع تهديد القتال بتأجيج التوترات في الشرق الأوسط الذي يضم نحو ثلث الإمدادات العالمية.

وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، في الهجمات التي اندلعت خارج قطاع غزة صباح السبت.

ولقي نحو 400 فلسطيني حتفهم في القتال والهجمات الانتقامية مع استعادة الجيش الإسرائيلي السيطرة على معظم المناطق التي اخترقها المسلحون.

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