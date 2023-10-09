بالفيديو.. سفير مصر باليونسكو: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشئون المصرية

قال الدكتور أحمد رفعت، سفير مصر لدى اليونسكو ورئيس جمعية القانون الدولي، إنه لا يجوز لأي برلمان التدخل في شؤون الدول الأخرى وفق القانون؛ لأن ذلك متعلق بحقوق الإنسان والحريات.

وأضاف رفعت، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشئون المصرية، والأمم المتحدة لا يمكن أن تتدخل في شأن أي دولة، واجتماع الاتحاد الأوروبي جاء في غير توقيته؛ لأن ذلك محاولة للضغط وإيهام المواطنين أن الدولة المصرية غير مستقرة.

واختتم: أن الهدف هو عزل مصر عن الأحداث الدولية وعدم تطور مصر سياسيا، وبشأن ما حدث من تطورات في القضية الفلسطينية هاتف وزير الخارجية الأمريكية الرئيس السيسي فورا لقوته في التأثير بهذا الملف.

