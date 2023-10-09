'' أساسيات تنمية الموهبة'' وورش فنية متنوعة بثقافة الفيوم

عقد قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم، بالتعاون مع قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الطفل والشباب بطامية، لقاء نادي الموهوبين، تحدث خلاله الكاتب محمود سالم مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، عن أهمية تنمية الموهبة لدى كل موهوب، وإكتشاف الحس الفني داخل كل منهم، تناول أيضا أساسيات تنمية الموهبة، وخاصة في تحسين الخط العربي وفنون الرسم.

كما أقيم عدد من الورش الفنية المتنوعة، حيث نفذ قسم الجمعيات الثقافية بالتعاون مع مكتبة حي جنوب، ورشة فنية لعمل إكسسوارات بسيطة من الخيوط، نفذتها أمانى عبد التواب رئيس القسم، مع طالبات مدرسة فاطمة الزهراء الإبتدائية.

نفذت أيضا مكتبة النزلة، ورشة رسم حر بعنوان '' إرسم ولون '' نفذتها مروة سيف بمدرسة الفصل الواحد بالنزلة، إلي جانب ورشة أشغال يدوية لتعليم الكروشيه، والغرزة الرباعية فى الخرز، نفذها مشرفي نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

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