انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لتنمية النشء بدمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه انطلقت فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء بدمياط وهو مؤتمر جديد من نوعه تم تنفيذ نسخته الأولى لزيادة الوعي بين الشباب الناشئ، خاصة أن مديرية الشباب والرياضة بها إدارة مخصصة وهي إدارة تنمية النشء.

وأكمل وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط أن دورنا هو المساهمة في اخراج جيل واعي في كافة المجالات وتثقيفه وتدريبه بحيث يكون عنده القدرة على القيادة.

ونفذت اليوم إدارة تنمية النشء في مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار بناء جيل وهوًالنسخة الثانية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وذلك بمركز شباب التوفيقية بفرع ادارى كفر سعد .

دارت محاور اللقاء حول كل من دعم قدرات النشء وتمكينهم من اجل إدارة الدولة المصرية وتعريف النشء بإنجازات وجهود الدولة المصرية.

كما تمت مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة المتعلقة بالنشء والسعى لبناء وعى و ثقافة وطريقه تفكير النشء بصورة إيجابية واضحة.

يهدف المؤتمر إلي ضرورة الاهتمام بتلك المرحلة العمرية، والعمل على بناء وعيهم بصورة سليمة، بهدف خلق جيل واع بقضايا وطنه، وقادر على مواجهة التحديات و هو ما تحرص عليه القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية على تفعليه و تطبيقه على أرض الواقع و الاهتمام بالنشء لكي يكون الجيل الواعد شريك أساسي في رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاركة في الجمهورية الجديدة بمقومتها و مرتكزاتها الجديدة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياطوتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية في محافظة دمياط لمتابعة وتنفيذ فعاليات المؤتمر الوطني لتنمية النشء في دمياط .