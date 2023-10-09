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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بـ60 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بالسنطة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، محطة رفع الصرف الصحي بالسنطة وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، بحضور المهندس عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

واستمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي عن المحطة من المهندس عبدالسلام بركات الذي أوضح أن المحطة تقع علي مساحة 1100 م مربع وتخدم 15 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة السنطة وتضم محطة الرفع (البيارة، عنبر التشغيل، مبنى المخزن مبنى الأمن، قواعد المحولات، مولد الكهرباء، خزان الوقود، السور) وخطر الطرد بطول 2200 م/ ط قطر 450 مم بولي ايثلين وشبكة الانحدار 12000م مواسير بلاستيك ومواسير فخار أقطار من 10-12-15-16-20-24 بوصة بتكلفه إجمالية بلغت60 مليون جنيه.

وأكد رحمي، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد نقلة نوعية في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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احتفالات المحافظة بالعيد القومي الجمهورية الجديدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى
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