سلة الأهلي تواجه الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة العربية للأندية

يلتقي فريق سلة النادي الأهلي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، في الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة في الدوحة في الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، ضمن موجهات دور الثمانية من البطولة العربية لكرة السلة.

وتأهل فريق سلة الأهلي لدور الثمانية بعد أن الفوز على فريق الفتح السعودي في دور الـ 16، بنتيجة 98-58، مساء أمس الأحد، بينما صعد فريق الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد انسحاب فريق خدمات البريج الفلسطيني بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين، واستشهاد عدد من أفراد أسر لاعبي الفريق.

وحصد فريق السلة بالنادي الأهلي لقب البطولة العربية لكرة السلة في نسخة 2021، بينما يمتلك فريق سلة الاتحاد السكندري 7 ألقاب في خزائنه من البطولة العربية أعوام 1987، 1991، 1995، 1996، 2002، 2018، 2019.