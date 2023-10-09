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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالأسماء.. تعيين مندوبي النيابة العامة دفعة 2020

النيابة العامة
النيابة العامة
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين دفعة جديدة في النيابة العامة.

وفى هذا السياق تنشر “البوابة نيوز” أسماء المقبولين بتعيينات النيابة العامة دفعة 2020

وكان مجلس القضاء الأعلى اعتمد الحركة القضائية لأعضاء النيابة والمحامين العموم، كما عقدت الجمعية العمومية لرؤساء محاكمة النقض والاستئناف.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة (من الجنسين) بتقدير عام جيد على الأقل، على ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما، وذلك طبقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

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