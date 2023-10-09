الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مهند أبو رومي، بعد أن داهمت منزله في بلدة العيزرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة القدس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها: وهم: محمود غرابلة، ومصطفى برقان، ومحمد حجازي.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.