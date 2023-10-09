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الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 الاف طن و 453 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 453 شاحنة و 386 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 123 شاحنة و 356 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 330 شاحنة  و 30 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل  فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و 175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي  آيلة، بريدج  وسينا . كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة KALINA وعلي متنها 335 سيارة بوزن 678 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها .
 

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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