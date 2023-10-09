بسيوني يبدأ استكشاف المصري البورسعيدي لاستعادة انتصارات الطلائع في الدوري

بدأ عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدي قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً في المسابقة المحلية.

ومنح عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب نهاية مباراة فيوتشر، واستقر بسيوني على خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها الثاني بعد وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويستأنف الطلائع تدريباته الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة 20 أكتوبر الجاري بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هي الخسارة الأولى للطلائع بعدما فاز على البنك الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة.